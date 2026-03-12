Семь человек пострадали в результате инцидента на Иркутском авиазаводе

На авиазаводе в Иркутске во время подготовки самолета к вылету потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания авиалайнеров. В результате происшествия семь человек получили травмы, двое из них госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

Пять человек от госпитализации отказались.

На авиазаводе проводится внутреннее расследование для установления всех обстоятельств СП и «принятия мер по обеспечению безусловного соблюдения требований техники безопасности на производстве», добавили в корпорации.

Иркутск, Наталья Петрова

