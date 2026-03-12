В 25 раз выросла площадь пожара на нефтебазе на Кубани после атаки БПЛА

Площадь пожара, возникшего на нефтебазе в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского БПЛА, достигла 3,8 тыс. квадратных метров, увеличившись в 25 раз. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В борьбе с огнем задействованы 257 человек, в том числе специалисты МЧС России, 69 единиц техники и пожарный поезд.

Возгорание на нефтебазе произошло утром 12 марта. Изначально сообщалось о площади пожара в 150 квадратных метров.

Краснодар, Наталья Петрова

