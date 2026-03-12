ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани: есть погибший и раненые

Украинские беспилотники нанесли удар по сельхозпредприятию в Краснодарском крае. В результате атаки один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Днем 12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района. К сожалению, уже известно об одном погибшем», – написал он в своем телеграм-канале.

Двое раненых сотрудников предприятия госпитализированы, добавил губернатор.

Кондратьев поручил главе муниципалитета оказать всю необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшим.

На территории предприятия повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

