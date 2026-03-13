Мать с двумя детьми погибли при пожаре в Астраханской области

Следователи проводят проверку в связи с гибелью женщины и двух ее детей при пожаре в частном доме в Харабалинском районе Астраханской области. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

В ночь на пятницу, 13 марта, произошло возгорание в частном доме в селе Селитренное. В ходе тушения пожара обнаружены тела 41-летней местной жительницы и двух ее сыновей 2013 и 2018 годов рождения.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки холодильного оборудования, уточняет пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту возгорания в жилом доме.

Астрахань, Наталья Петрова

