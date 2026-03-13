Иран: «Мы уничтожим нефтегазовую инфраструктуру региона»

Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую отрасль региона, если его энергетическая инфраструктура подвергнется нападению во время войны с Соединенными Штатами и Израилем.

«Мы подожжем нефтегазовую отрасль региона при малейшем нападении на иранскую энергетическую инфраструктуру и порты», – заявил представитель Центрального оперативного командования иранской армии, известного как «Хатам аль-Анбия».

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Своей целью он объявили уничтожение ядерной программы Ирана, производство военных ракет и военно-морского флота.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

