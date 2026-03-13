российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 марта 2026, 11:11 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Иран: «Мы уничтожим нефтегазовую инфраструктуру региона»

Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую отрасль региона, если его энергетическая инфраструктура подвергнется нападению во время войны с Соединенными Штатами и Израилем.

«Мы подожжем нефтегазовую отрасль региона при малейшем нападении на иранскую энергетическую инфраструктуру и порты», – заявил представитель Центрального оперативного командования иранской армии, известного как «Хатам аль-Анбия».

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Своей целью он объявили уничтожение ядерной программы Ирана, производство военных ракет и военно-морского флота.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,