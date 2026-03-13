В Пензенской области семь человек насмерть отравились угарным газом

В Пензенской области семь человек погибли, отравившись угарным газом в жилом доме. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства выехали на место происшествия, передает ТАСС.
По информации телеграм-канала «112», трагедия произошла в восьмиквартирном доме в деревне Заречная Мокшанского района. Угарный газ попал в четыре квартиры. Детей среди погибших нет.
Обновлено. Губернатор Олег Мельниченко сообщил в своем телеграм-канале, что, по предварительной версии, семь жителей двухэтажного дома отравились угарным газом из-за неисправного дымохода. По его словам, в причинах случившегося сейчас разбираются специалисты.
Глава региона поручил региональным минфину и минтруда оказать родственникам погибших всю необходимую помощь, выделив по 1 млн рублей.
Пенза, Наталья Петрова
