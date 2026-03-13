Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в ЛНР, есть раненые

Украинский беспилотник минувшей ночью нанес удар по многоквартирному дому в городе Перевальске в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Max.

По его словам, в результате атаки загорелась крыша здания, выбиты почти все окна.

«Осколочные ранения получили два человека, к счастью, легкой степени тяжести. Им оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались», – уточнил глава региона.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. На месте работают следователи регионального главка СК РФ и фиксируют последствия атаки.

«Местные власти сегодня же проведут обследование и приступят к закрытию теплового контура», – заверил Пасечник.

Луганск, Наталья Петрова

