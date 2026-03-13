Жительница Запорожской области погибла при ударе ВСУ

В Запорожской области ВСУ обстреляли автомобили мирных жителей, в результате погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«В городе Днепрорудном были атакованы два гражданских автомобиля, в результате погибла женщина 1959 года рождения и пострадал мужчина 1946 года рождения», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В общей сложности ВСУ совершили девять целенаправленных атак на населенные пункты области за прошедшие сутки.

«В Васильевском муниципальном округе при атаке БПЛА противника на гражданский автомобиль, который двигался по трассе, осколочное ранение получил мужчина 1956 года рождения», – добавил Балицкий.

