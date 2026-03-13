В Удмуртии снег с крыши школьной столовой травмировал двух детей

В Удмуртии снег упал на детей с крыши школьной столовой. Пострадали два ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел около 13:00 в селе Первомайский Воткинского района. Снег с крыши одноэтажного здания столовой образовательного учреждения упал на следовавших в школу двух 10-летних мальчиков.

Дети получили различные травмы и были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

Третьеклассников смогли достать из-под снежного завала очевидцы, уточнил региональный главк МЧС РФ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube