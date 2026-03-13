Отец с сыном замерзли насмерть в тайге Красноярского края

Мужчина и его четырехлетний сын замерзли насмерть в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

11 марта в полицию обратился работодатель и заявил об исчезновении сотрудника. Выяснилось, что мужчина с мальчиком 7 марта выехали на автомобиле с прицепом со снегоходом в тайгу и не вернулись обратно.

Как установили следователи, отец с сыном следовали по направлению поселка Эконда, добрались до охотского домика, сделав там привал, а потом направились к другому зданию. Однако доехать до него не смогли – бросив снегоход, они начали возвращаться к первому домику и замерзли по пути.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Красноярск, Зоя Осколкова

