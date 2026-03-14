На Кубани загорелся нефтезавод после атаки беспилотников

На Афипском нефтеперерабатывающим заводе в Северском районе Краснодарского края ночью произошло возгорание из-за падения обломков украинских БПЛА. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
По предварительным данным, никто не пострадал. Огонь охватил технические установки. На месте работают оперативные и специальные службы.
Также оперштаб сообщил об атаке беспилотников на порт «Кавказ» в Темрюкском районе. Пострадали три человека, их госпитализировали.
Кроме того, из-за падения обломков БПЛА повреждения получило техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали.
Краснодар, Наталья Петрова
