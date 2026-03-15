Микроавтобус врезался в фуру в Новосибирской области: погибли 5 человек

Пять человек стали жертвами ДТП в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный главк полиции.

Авария произошла накануне вечером на 109 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. Микроавтобус Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП погибли пять пассажиров Mercedes: двое мужчин 2006 года рождения погибли на месте аварии, женщина 2004 года рождения умерла в автомобиле скорой помощи, еще двое граждан – женщина и мужчина – позже скончались в больнице.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 254 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Виновник ДТП задержан.

В региональной прокуратуре уточнили, что водитель микроавтобуса Mercedes Vito с пятью пассажирами выехал на встречку, когда обгонял автомобиль, двигавшийся в попутном направлении.

Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Новосибирск, Наталья Петрова

