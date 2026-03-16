Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о ПВО

ФСБ сообщила о задержании и аресте агента спецслужб Украины, собиравшего и передававшего Киеву данные о военной технике, используемой для воздушного прикрытия критических объектов ТЭК в Крыму.

По информации спецслужбы, 45-летний житель Феодосии через мессенджер Telegram по своей инициативе передал украинской стороне фото военной техники, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

Полученные сведения использовались противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ, отметили в ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил в отношении крымчанина уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

