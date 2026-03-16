В больнице в Индии 10 пациентов интенсивной терапии погибли на пожаре

В понедельник, 16 марта, в результате пожара в государственной больнице в городе Каттак на востоке Индии погибли десять пациентов. Об этом сообщил главный министр штата Одиша Мохан Чаран Маджи.

«Причиной пожара в отделении интенсивной терапии стало короткое замыкание», – написал Мохан Чаран Маджи в социальных сетях, добавив, что в момент пожара в отделении медицинского колледжа и больницы SCB проходили лечение 23 пациента. По меньшей мере одиннадцать сотрудников больницы получили ранения при попытке эвакуировать пациентов.

В Индии пожары происходят часто из-за ветхой инфраструктуры и не всегда соблюдаемых стандартов безопасности и эвакуации. В декабре 2024 года шесть человек погибли и более двадцати получили ранения в результате пожара, охватившего частную больницу в штате Тамилнад (южная Индия).

Москва, Елена Васильева

