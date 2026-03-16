Понедельник, 16 марта 2026, 17:42 мск

ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по прилегающей территории Васильевской районной больницы в Запорожской области. В результате обстрела поврежден фасад медучреждения и автомобили, находившиеся на парковке. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в Max.

Предварительно, персонал и пациенты больницы не пострадали.

Губернатор подчеркнул, что факт намеренного удара по больнице не может быть оправдан – «это грубое нарушение всех мыслимых норм международного гуманитарного права».

Балицкий поручил ответственным службам оперативно оценить нанесенный медицинскому учреждению ущерб и в кратчайшие сроки приступить к восстановительным работам. Больница продолжает работу в штатном режиме, добавил он.

Мелитополь, Наталья Петрова

