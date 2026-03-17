Раскрыта схема хищения сотен миллионов рублей у предприятий ОПК

В Москве в ходе совместной операции ФСБ и МВД задержаны и арестованы руководители двух коммерческих организаций по подозрению в хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщила ФСБ России.

По информации спецслужбы, бизнесмены ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК и похитили деньги, предназначенные для производства особо востребованных образцов вооружения.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что с 2022 по 2023 год коммерсанты и их сообщники обманом заключили договоры с предприятиями ОПК. По ним два акционерных общества поставили аферистам стройматериалы, строительное и электрооборудование, однако оплату так и не получили. По словам Волк, полученные материальные ценности предприниматели похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Главным следственным управлением ГУ МВД Москвы возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд избрал для фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков дома у арестованных изъяты мобильные телефоны, носители информации, персональные компьютеры, а также документы, «изобличающие их противоправную деятельность».

Москва, Наталья Петрова

