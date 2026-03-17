В Запорожской области при атаке БПЛА ранен водитель скорой помощи

Водитель скорой помощи пострадал в результате удара украинских беспилотников по территории центральной районной больницы в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Ситуация в Васильевке остается напряженной: территория центральной районной больницы продолжает находиться под ударом БПЛА. В ходе одной из атак пострадал водитель скорой помощи», – отметили в ведомстве.

Мужчина получил ранения средней степени тяжести. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Накануне губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что в Васильевке при атаке БПЛА поврежден фасад районной больницы. Также повреждения получили и автомобили, находившиеся на парковке. Персонал и пациенты больницы не пострадали.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube