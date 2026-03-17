Вторник, 17 марта 2026, 15:03 мск

Силы ПВО сбили еще 30 дронов ВСУ над регионами России

Дежурные средства ПВО за четыре часа уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем – 16. Еще шесть БПЛА нейтрализовали над акваторией Азовского моря, пять – в Ленинградской области, два – в Крыму и один – в Адыгее.

Отмечается, что беспилотники ликвидированы в период с 9:00 до 13:00 мск.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, с 7:00 до 9:00 мск, российские военные поразили 12 вражеских дронов над Россией. По данным Минобороны, шесть беспилотников перехватили над Ленинградской областью, два – над Краснодарского края и еще по одному – над Брянской, Смоленской, Костромской областями, а также над Азовским морем.

В городе Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек, его госпитализировали с переломом, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Фрагменты дронов обнаружили по 16 адресам в Славянске-на-Кубани. Повреждены один фасад жилого здания и кровля, а также окна в нескольких домах.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

