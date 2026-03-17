В Магаданской области произошло ощущаемое землетрясение

На территории Магаданской области зарегистрировано землетрясение, которое ощущалось в нескольких населенных пунктах, в том числе в Магадане. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Подземные толчки были зафиксированы 17 марта в 22:05 местного времени в 45 км от Магадана в районе села Клепка на глубине 10 км. Их магнитуда составила 5.8.

«Землетрясение ощущалось в Магадане и на всей территории области», – уточняется в канале ведомства в Мах.

Подразделения МЧС Магадана, поселков Ола, Клепка, Палатка, Хасын, где больше всего ощущались подземные толчки, обследовали все социально-значимые объекты.

«Жертв и разрушений нет», – отметили в ведомстве.

По данным сейсмической станции Единой геофизической службы Российской академии наук, повторные подземные толчки не прогнозируются.

Магадан, Анастасия Смирнова

