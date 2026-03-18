ВСУ устроили массированный налет на Краснодар: есть погибший, повреждены дома и медцентр

ВСУ этой ночью совершили массированную атаку беспилотниками на Краснодар. В результате налета БПЛА погиб один человек, повреждены несколько жилых домов, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, средства ПВО в течение ночи уничтожили над Краснодарским краем 42 вражеских дрона. Всего над территорией России было сбито 85 беспилотников.

Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что БПЛА повредил квартиру многоэтажки в Прикубанском внутригородском округе, в результате чего возник пожар, который уже потушили. Житель этой квартиры погиб. На месте работают все оператиные службы. Еще один беспилотник после удара о стену жилого дома упал без возгорания, в третьем случае фрагменты БПЛА обнаружили на балконе дома, добавил глава региона.

По информации Наумова, обломки дронов обнаружены в нескольких микрорайонах Краснодара. Предварительно, пострадавших нет. В Юбилейном микрорайоне фрагменты БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП, идет ликвидация возникшего пожара. Микрорайон частично обесточен. В Фестивальном микрорайоне обломки упали во дворе частного дома и соседней жилой многоэтажки, повреждено остекление.

По последним данным регионального оперштаба, в Центральном округе Краснодара обломки БПЛА повредили стену и остекление окон частного дома, а также семь автомобилей на парковке гостиницы. В Прикубанском округе повреждена кровля многоквартирного дома, разрушен балкон и повреждена одна из квартир. Около 10 автомобилей посекло осколками. В обоих случаях пострадавших нет.

Мэр города рекомендовал жителям не отправлять детей на занятия в связи с неспокойной обстановкой в городе из-за атаки беспилотников.

Минобороны информирует, что пять дронов нейтрализовано над Крымом, четыре – над Адыгеей, три – над Ленинградской областью, по два – над Воронежской и Астраханской областями, по одному – над Калужской и Смоленской областями, а также над Ставропольским краем. Кроме того, 13 БПЛА поражены над акваторией Черного моря, шесть – над Азовским морем.

В Ленинградской, Воронежской, Калужской и Смоленской областях, по данным глав регионов, при отражении атаки БПЛА никто не пострадал, последствий на земле нет.

Москва, Краснодар, Наталья Петрова

