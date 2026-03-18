В Таиланде в аварии с автобусом погибла россиянка

В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП. В результате один человек погиб, еще 11 получили травмы.

Авария произошла на Пхукете. Перевозивший туристов транспорт съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. Салон машины пробило металлическим ограждением. Спасателям понадобился специнструмент, чтобы достать пострадавших.

По предварительным данным, погибла женщина, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести, пострадавших госпитализировали в несколько местных больниц.

41-летний водитель сообщил, что перед аварией впереди двигался тягач, при резком снижении скорости мужчина потерял управление. Он утверждает, что был в сознании и не засыпал. Проводится расследование.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube