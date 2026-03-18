В Уфе задержали подростка за подготовку теракта в храме

В Уфе 16-летний юноша примкнул к террористической организации и собирался заложить бомбу в православном храме. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Пресечена преступная деятельность 16-летнего жителя города Уфы, являвшегося сторонником запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации. <...> Подросток планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить террористический акт в одном из православных храмов Уфы», – сказала Петренко.

Юноша был завербован через мессенджер куратором с Украины. Подросток вел агитационные беседы со своими знакомыми, убеждая их присоединиться к террористам. При этом он оставлял в соцсети комментарии, оправдывающие терроризм и направленные на формирование положительного образа запрещенной организации.

Во время обыска правоохранители обнаружили у несовершеннолетнего экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Уфа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube