Устроил 16 пожаров: в Томской области поймали серийного поджигателя

В Томской области задержали мужчину, который устраивал пожары. На допросе подозреваемый заявил, что хотел посмотреть на огонь. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщения о возгораниях начали поступать с июля 2025 года. Проверка показала, что пожары возникали в результате поджогов.

Правоохранители опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на подозреваемого. Мужчина успел поджечь 15 квартир и одно нежилое здание. Ущерб от действий злоумышленника превысил 3 млн рублей.

«Желанием смотреть на огонь объяснил свои действия подозреваемый в серии поджогов», – отметила Волк.

Уголовные дела возбуждены по статьям о покушении на уничтожение имущества. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим подобным случаям.

Томск, Зоя Осколкова

