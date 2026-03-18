В Дагестане директор школы сорвался на машине в пропасть

В Дагестане автомобиль сорвался в пропасть из-за обвала. В результате погиб директор сельской школы.

Инцидент произошел на дороге Цебари – Шапих – Междуречье в Цунтинском районе. Из-за обильных осадков и переувлажнения грунтов произошел обвал скальных пород верхового откоса, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дагестанавтодор».

«Во время обвала, по предварительной информации, водитель проезжавшего автомобиля «Лада Нива» не справился с управлением и допустил опрокидывание в обрыв высотой 50 метров», – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиров в машине не было. В районной администрации уточнили, что погибший мужчина работал директором школы в селе Хутрах.

Махачкала, Зоя Осколкова

