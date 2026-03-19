В Сибири задержали организаторов нелегального узла связи для мошенников

Полицейские задержали четырех организаторов мошеннического call-центра. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники вычислили злоумышленников в Новосибирские и Иркутске. Подозреваемые организовали узел связи с тремя сим-боксами, в которых использовались 1,5 тыс. сим-карт.

«Задержаны четверо подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, через которые осуществлялись телефонные звонки и СМС-рассылки для получения доступа к личным данным граждан Российской Федерации с целью хищения денежных средств», – отметила Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Предварительное расследование продолжается.

Новосибирск, Зоя Осколкова

