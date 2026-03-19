Один человек погиб, еще один ранен при взрыве газа в Курганской области

Взрыв газа прогремел сегодня утром в частном доме в селе Шмаково Курганской области, где проживали пожилые супруги. В результате ЧП пострадала женщина. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины – хозяина дома. Сам дом полностью разрушен. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте ЧП работают следователи. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

Губернатор региона Вадим Шумков поручил администрации Кетовского округа и профильным ведомствам оказать помощь пострадавшей.

Курган, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube