Иран подбил во время боевого вылета американский истребитель F-35.

По данным двух источников, знакомых с ситуацией, самолет совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке.

Капитан Тим Хокинс, пресс-секретарь Центрального командования США, заявил, что истребитель-невидимка пятого поколения «выполнял боевую миссию над Ираном», когда был вынужден совершить аварийную посадку. Хокинс добавил, что самолет благополучно приземлился, и инцидент расследуется.

«Самолет благополучно приземлился, состояние пилота стабильное, – добавил Хокинс. – Этот инцидент находится на стадии расследования».

Как сообщает CNN, этот инцидент станет первым случаем, когда Иран нанес удар по американскому самолету в войне, начавшейся в конце февраля. И США, и Израиль используют в этом конфликте истребители F-35, стоимость которых превышает 100 миллионов долларов за штуку. По данным КСИР, успешное попадает осуществлено комплексом С-300, несколько их ранее были куплены у России.

Напомним, что в ходе конфликта с Ираном США уже потеряли несколько самолетов:

три американских истребителя F-15 были по ошибке сбиты кувейтской ПВО, при этом все шесть членов экипажа успешно катапультировались. Кроме того, на прошлой неделе самолет-заправщик KC-135 Stratotanker разбился на западе Ирака, причина падения до сих пор не ясна. Военные США заявили, что инцидент «не был вызван вражеским огнем или дружеским огнем». Все шесть членов экипажа самолета KC-135 погибли.

Поскольку война приближается к концу третьей недели, высокопоставленные американские чиновники продолжают заявлять о значительных успехах в своей кампании против Ирана. Министр обороны Пит Хегсет заявил в четверг утром, что США «одерживают решительную победу» и что иранская противовоздушная оборона «сломана».

Москва, Елена Васильева

