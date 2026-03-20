Россиянина унесло в открытое море во время отдыха на Филиппинах

На Филиппинах погиб турист из России. Мужчину унесло в открытое море.

Трагедия произошла на пляже Пука Бич на острове Боракай. Утром россиянин пошел купаться, его начало уносить сильным отбойным течением.

Спасатель бросился на помощь и даже доплыл до тонущего, но не успел надеть на него спасательный жилет. Оба мужчины погибли. Их тела удалось обнаружить только спустя 11 часов.

Отмечается, что на популярном у туристов пляже Пука Бич часто возникают опасные ситуации из-за подводных течений. Отдыхающие игнорируют предупреждения и заходят в воду в опасных зонах.

Манила, Зоя Осколкова

