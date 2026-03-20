Дания хотела взорвать ВПП в Гренландии, чтоб остановить захват острова США

В январе прошлого года Дания приняла беспрецедентные меры предосторожности, опасаясь возможного нападения США на Гренландию. На фоне дипломатической напряженности, вызванной публичными заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности захвата автономной арктической территории силой, Копенгаген, как сообщается, рассмотрел наихудший сценарий и подготовил ряд мер, чтобы сделать любые военные действия США дорогостоящими и сложными, пишут датские СМИ.

Согласно озвученным данным, датские солдаты, направленные в Гренландию, перевозили не только взрывчатку, предназначенную для выведения из строя основных взлетно-посадочных полос острова, включая Нуук и Кангерлуссуак, но и запасы крови для оказания помощи потенциальным пострадавшим. Эти меры, которые никогда не были официально подтверждены Министерством обороны Дании или правительствами Копенгагена и Нуука, были направлены на предотвращение эскалации конфликта между Вашингтоном и скандинавским королевством без открытого разрыва дипломатических каналов.

Как сообщают СМИ Дании, этот план был частью серии секретных переговоров между Копенгагеном и Парижем, Берлином и другими европейскими странами, направленных на то, чтобы отговорить Вашингтон от применения силы против члена Атлантического альянса. «Мы очень опасались, что все обернется очень плохо», – заявил европейский чиновник газете Financial Times, подчеркнув серьезность, с которой эти угрозы воспринимались в самом сердце Европы.

Эти опасения усилились после спецоперации США в Венесуэле 3 января 2026 года, когда был похищен президент страны Николас Мадуро.

После этих событий Дональд Трамп снова заявил, что Соединенные Штаты испытывают «острую необходимость» в Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила, что нападение союзника по НАТО на Данию поставит под угрозу «послевоенную безопасность». Впоследствии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сыграл ключевую роль в убеждении президента США в Давосе согласиться на переговоры по соглашению, которое бы уважало «красные линии» Дании и Гренландии в отношении суверенитета острова.

Столкнувшись с этой угрозой, несколько европейских стран, включая Францию ​​и Германию, откликнулись на просьбы Дании о поддержке, направив в Гренландию вооруженные силы под видом военных учений. По данным DR, этот план, предусматривавший отправку датских и европейских солдат и первоначально запланированный на конец года, был ускорен. Помимо датских солдат, для усиления сил и предотвращения любых односторонних действий были мобилизованы французские, немецкие, норвежские и шведские подразделения. Всего на остров прибыло примерно четыре десятка военных.

Европейский чиновник, которого цитирует Financial Times, пояснил, что цель состоит в том, чтобы любая попытка оккупации повлекла за собой «очень высокие человеческие и политические издержки». На вопросы об этих приготовлениях ни Министерство обороны Дании, ни правительственные учреждения Дании и Гренландии не захотели давать публичные комментарии.

Москва, Елена Васильева

