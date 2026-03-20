ФСБ пресекла теракт с подрывом машины чиновника администрации ДНР

ФСБ сообщила о задержании в ДНР агента украинских спецслужб, который готовил теракт против чиновника региональной администрации.

По информации спецслужбы, 52-летний россиянин инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб в Telegram и получил задание подорвать автомобиль одного из чиновников администрации Донецкой народной республики. По указанию куратора подозреваемый изъял из тайника компоненты самодельного взрывного устройства. Его задержали при попытке минирования автомобиля.

У мужчины изъяли взрывное устройство на основе гексогена массой 3,5 кг с поражающими элементами, электродетонатор и пульт дистанционного управления.

Возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Задержанный дал признательные показания, отметили в ФСБ. В настоящее время устанавливаются лица, оказывавшие содействие задержанному в осуществлении противоправной деятельности.

Напомним, 18 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил о задержании подозреваемого в подготовке теракта. Подробности он тогда не привел.

Москва, Наталья Петрова

