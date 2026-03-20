ВСУ атаковали дронами Алчевский меткомбинат в ЛНР

Украинские беспилотники утром 20 марта ударили по территории Алчевского металлургического комбината в ЛНР. В результате атаки задеты два цеха, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Max.

По его словам, «повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей».

Пасечник уточнил, что задеты два цеха и прилегающая к метзаводу территория, в одном из производственных помещений произошло возгорание.

«В срочном порядке была произведена эвакуация сотрудников. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. К большому счастью, пострадавших нет», – отметил глава ЛНР.

Все необходимые службы работают над устранением последствий атаки, добавил он.

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

