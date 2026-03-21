Жители Новосибирска остались без тепла из-за аварии

В Новосибирске часть домов остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Прокуратура проводит проверку.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, аварийное отключение из-за дефекта трубопровода произошло в Центральном, Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска.
«Под отключение попали 58 многоквартирных жилых домов, 14 административных зданий, семь социально-значимых объектов», – говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные бригады Новосибирской теплосетевой компании (НТСК) приступили к ремонту, который планируется завершить к 21.00 (17.00 мск).
Тем временем, прокуратура Центрального района организовала проверку в связи с аварией на тепловой сети.
