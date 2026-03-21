Три человека погибли в аварии с бензовозом в Ростовской области

В Ростовской области произошла массовая авария с участием бензовоза. В результате три человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ДТП произошло на 34-м километре автодороги «Ростов-Таганрог». Бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. На площади 200 квадратных метров возникло возгорание.

На место прибыли экстренные службы. По данным спасателей, жертвами аварии стали три человека, еще четверо получили различные травмы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

