Понедельник, 23 марта 2026, 13:01 мск

Армия обороны Израиля: боевые действия против Ирана продолжатся еще несколько недель

Израиль должен ожидать «еще несколько недель боевых действий» против ливанской «Хезболлы» и Ирана, предупреждает бригадный генерал Эффи Дефрин, пресс-секретарь израильской армии.

«С каждым днем мы все больше ослабляем (иранский) террористический режим. Мы не позволим террористическому режиму и его марионеткам представлять угрозу для граждан Израиля», – заявил он в телевизионном обращении.

«Граждане Израиля, нас ждут еще несколько недель боевых действий против Ирана и «Хезболлы», исламистского движения, союзного Тегерану», – добавил пресс-секретарь.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

