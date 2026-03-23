Понедельник, 23 марта 2026, 13:01 мск

В Запорожской области три волонтера пострадали при атаке дрона ВСУ

В Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль, в котором доставляли гуманитарную помощь. В результате пострадали три волонтера. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате удара с применением беспилотного летательного аппарата по автомобилю на дороге в районе села Кутузовка пострадали волонтеры, которые занимались доставкой гуманитарной помощи мирным жителям», – сообщил губернатор.

Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

