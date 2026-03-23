В Запорожской области три волонтера пострадали при атаке дрона ВСУ

В Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль, в котором доставляли гуманитарную помощь. В результате пострадали три волонтера. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«В результате удара с применением беспилотного летательного аппарата по автомобилю на дороге в районе села Кутузовка пострадали волонтеры, которые занимались доставкой гуманитарной помощи мирным жителям», – сообщил губернатор.
Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Мелитополь, Зоя Осколкова
