Украинские спецслужбы подслушивали главу МИДа Венгрии

Украинские спецслужбы слушали главу МИД Венгрии Петра Сиярто, а его номером телефона с ними поделился один из журналистов. Об этом в соцсетях написал премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Прослушивание телефонных разговоров члена правительства является серьезным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто», – написал он.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский угрожал передать номер телефона виктора Орбана военным Украины, что они с ним «поговорили по-своему». Произошло это на фоне конфликта вокруг нефтепровода «Дружба», Украина оказывается осуществлять по нему транзит в Венгрию российской нефти.

Позже представители ВСУ также публично угрожали расправой не только Орбану, но членам его семьи.

Будапешт, Елена Васильева

