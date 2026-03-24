Владелец платформы для взрослых OnlyFans умер от рака

Леонид Радвинский, украинско-американский миллиардер и владелец OnlyFans, скончался в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с раком.

Об этом сообщила компания Fenix ​​International, материнская компания лондонской платформы для взрослых.

Радвинский, напоминают СМИ, приобрел контрольный пакет акций платформы, где за деньги продаются фото и видеоконтент, в том порно, в 2018 году у его основателей Гая и Тима Стокели.

Под его руководством OnlyFans превратился в глобального гиганта, насчитывающего более 377 миллионов пользователей и оборот в 1,4 миллиарда долларов.

Радвинский считался одним из самых противоречивых технологических миллиардеров в мире. До того, как стать владельцем OnlyFans, он также занимался развитием сайтов для взрослых.

Москва, Елена Васильева

