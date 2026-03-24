66 человек погибли при крушении военного самолета в Колумбии

В понедельник, 23 марта, в юго-западной Колумбии разбился военный самолет, на борту которого находились 125 человек, сообщили власти. По данным властей, погибли по меньшей мере 66 человек, десятки получили ранения.

Крушение самолета C-130 Hercules произошло около 10 часов утра (по местному времени) вскоре после взлета из Пуэрто-Легуисамо, расположенного недалеко от границы с Эквадором. Причины авиаинцидента пока не озвучиваются.

В результате крушения погибли 58 солдат, шесть военнослужащих ВВС и двое полицейских. «Мы оказали помощь 81 раненому», – заявил ранее телеканалу RCN секретарь правительства Пуэрто-Легуисамо Карлос Кларос.

Глава ВВС Колумбии, генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда, ранее на пресс-конференции упомянул о присутствии на борту самолета 114 военнослужащих и 11 членов экипажа.

Губернатор Путумайо Джон Габриэль Молина сообщил в видеоролике, опубликованном в ссоцсетях, о «больших трудностях с эвакуацией пострадавших» из небольшого аэропорта.

На снимках агентства AFP видны обломки самолета, объятые пламенем, окруженные густым черным дымом. Остатки самолета лежат в лесистой местности.

Президент Колумбии Густаво Петро выразил сожаление по поводу «ужасной аварии, которой никогда не должно было случиться» и упомянул о необходимости модернизации военного флота, не уточнив, связана ли это напрямую с катастрофой. Он также опубликовал видео, на котором самолет пытается набрать высоту перед падением на землю.

Эта авиакатастрофа стала второй менее чем за месяц, в которой пострадал самолет C-130 Hercules в Южной Америке. 27 февраля недалеко от Ла-Паса боливийский C-130, перевозивший банкноты, разбился при посадке. Погибло 24 человека.

C-130 Hercules – это четырёхмоторный турбовинтовой самолёт, построенный американской компанией Lockheed Martin. Известный своей способностью взлетать с грунтовых взлётно-посадочных полос, он широко используется армиями по всему миру и может перевозить как войска, так и технику.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube