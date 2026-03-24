В Оренбурге мужчина и подросток устроили диверсию на вышке связи

В Оренбурге задержали двух человек, которые устроили поджог на объект связи. Об этом сообщает региональное управление МВД.
«Оперативники регионального УМВД совместно с коллегами из МУ МВД России «Оренбургское» и регионального УФСБ задержали 34-летнего и 15-летнего жителей Оренбурга. Молодых людей подозревают в совершении поджога объекта связи на улице Карагандинской областного центра», – говорится в сообщении.
Подозреваемые повредили оборудование сотовой вышки в ночь на 21 марта и скрылись. Оперативники установили личности преступников и задержали их.
По словам фигурантов, они согласились устроить диверсию за незначительную плату по указанию куратора в мессенджере. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.
Оренбург, Зоя Осколкова
