Обманутый спецслужбами Украины россиянин готовил теракт на учебной базе МВД

Сотрудники ФСБ пресекли теракт украинских спецслужб на учебной базе Краснодарского университета МВД в Новороссийске. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

По информации спецслужбы, спецслужбы Киева склонили 21-летнего местного жителя к попытке совершения теракта, используя схему телефонного мошенничества. Мужчина под воздействием аферистов перевел на «безопасный счет» денежные средства, после чего через Telegram с ним связались лжесотрудники правоохранительных органов РФ и обвинили его в спонсировании ВСУ. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности они склонили молодого человека к совершению противоправных действий.

Мужчине были переданы координаты объектов учебной базы, куратор проинструктировал его об особенностях проникновения на территорию и приготовления зажигательной смеси.

Фигурант выполнил все указания по совершению теракта, но не довел свои преступные действия до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за подготовку теракта.

Краснодар, Наталья Петрова

