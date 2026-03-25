Житель Ростова-на-Дону пять раз выстрелил в незнакомца

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который пять раз выстрелил в незнакомца. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает региональное управление МВД.

46-летний мужчина поступил в больницу с ранениями головы, плеча и предплечья. Врачи сообщили о пациенте в правоохранительные органы.

«Прибывшие на место полицейские установили, что между ранее незнакомыми мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник применил предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвел пять выстрелов в сторону потерпевшего», – говорится в сообщении.

Стражи порядка опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Вскоре подозреваемый был задержан. Разрешения на хранение и ношение оружия он не имеет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

