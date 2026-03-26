В Красноярском крае ребенок провалился под лед и утонул

В Красноярском крае дети вышли на лед и провалились, один мальчик погиб. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в селе Городок Минусинского муниципального округа. Дети вышли на лед реки Туба и начали бросать камни в полынью. Один из мальчиков ушел под воду, второму удалось выбраться на берег.

В настоящее время проводится поисковая операция. Поиски погибшего ребенка затруднены сильным течением.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Красноярск, Зоя Осколкова

