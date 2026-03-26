В ЛНР автобус протаранил жилой дом, пострадали четверо

В ЛНР междугородний автобус, следующий из Москвы в Стаханов, съехал с трассы и врезался в частное подворье в поселке Марковка. В результате ДТП пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Бригады скорой помощи доставили в больницу с ушибами различной степени тяжести двух пассажиров автобуса и двоих жителей частного дома – молодую мать и ребенка 2019 года рождения.

«Всем оказана медицинская по помощь, один из пострадавших госпитализирован в хирургическое отделение, еще одного направим в ЛРКБ для дообследования», – приводятся слова министра в сообщении правительства ЛНР.

Луганск, Наталья Петрова

