Президент РАСО рассказал, как купил китайскую машину и намучился

Президент РАСО, политконсультант Евгений Минченко рассказал о своем опыте покупки китайской машины. По его словам, приобретение ее обернулось для него большой проблемой.

Осенью купил впервые в жизни китайскую машину. Lixiang. В Мэйджоре. Поскольку на тот момент они авторизованными дилерами не были, то гарантию предложить не могли, но предложили страховку на основные узлы – «это как гарантия».

И это оказалось неправдой. Машина неожиданно сломалась на первом году эксплуатации. Требуется замена блока рулевого управления. В страховую компанию ВСК дозвониться невозможно. Никак. Невероятными усилиями через Мэйджор уговорил их мне позвонить.

И там та еще бюрократия. Поломка случилась 5 марта. Водитель мой записался сдавать документы в офис ВСК только на 1 апреля. Ничего хорошего от дальнейшего взаимодействия на данный момент не жду», – отметил в посте в ВК Евгений Минченко.

Тем, кто раздумывает над покупкой китайской машины, Евгений Минченко дает следующие советы :

«1. Если Мэйджор или другая контора будет предлагать «какгарантию» – не берите ни в коем случае.

2. Насчет китайских машин – пока сыроваты. Как повезет.

Ну и много танцев с бубнами с аккаунтами и симками китайскими, перепрошивками и обновлениями.

3. ВСК – худшая страховая компания из всех, с кем я имел дело. Была еще в 90-х «ЮжуралАСКО», но они давно обанкротились.

Так что от ВСК советую держаться подальше».

Напомним, что после начала СВО с рынка России ушли почти все иностранные автодидеры. Вакантное место было быстро занято китайским автопромом разного ценового сегмента.

Екатеринбург, Елена Васильева

