В Ингушетии задержали организаторов узла связи мошенников

В Ингушетии спецслужбы задержали троих местных жителей, подозреваемых в создании нелегального узла связи для украинских мошенников. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что тремя местными жителями, действовавшими в составе организованной группы, по предварительному сговору с сотрудниками украинских кол-центров, совершены противоправные действия мошеннического характера, в результате которых гражданам РФ причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 1,3 млн рублей», – говорится в сообщении.

Одного из подозреваемых задержали в момент получения в региональном пункте выдачи заказов курьерской компании посылки, в которой находились два SIM-бокса.

Во время обысков правоохранители изъяли 146 SIM-карт, 131 пустая пластиковая основа для SIM-карт, ноутбук, роутер и средства связи. В телефонах фигурантов обнаружена переписка с украинскими кураторами.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной сети»).

Магас, Зоя Осколкова

