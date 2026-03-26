Житель Саратовской области за 1,5 млн рублей хотел устроить теракт на аэродроме

Жителя Саратовской области задержали за подготовку теракта на аэродроме. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ пресечена террористическая действительность 53-летнего жителя Саратовской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина действовал под руководством украинских спецслужб. Он получил координаты тайника, где находились взрывчатка, боеприпасы, детонаторы, два квадрокоптера, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску беспилотников.

За атаку на аэродром с использованием двух дронов мужчине пообещали 1,5 млн рублей. Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ.

Саратов, Зоя Осколкова

