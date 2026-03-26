Россиянин восемь лет прятался от полиции в тайге

В Карелии поймали преступника, который восемь лет скрывался от полиции. Беглец ушел в лес и вел отшельнический образ жизни.

В 2018 году мужчину приговорили к году исправительных работ, но он решил сбежать. Поселился в карельской тайге и построил себе жилище, собирал вещи на свалках и готовил еду на костре.

Мужчина боялся, что его вычислят, поэтому оборвал все связи с родственниками, не пользовался мобильным телефоном и банковскими картами.

Спустя восемь лет сотрудники МВД и ФСИН все же вычислили местонахождение преступника и задержали его.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

