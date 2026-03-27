Запорожская и Херсонская области частично обесточены

В Запорожской области произошло массовое отключение электроэнергии в отдельных районах региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Балицкий в Max.
По его словам, перебои с подачей электричества возникли из-за дефицита мощности в электросети, образовавшегося в результате атаки на высоковольтное оборудование в регионе.
Бригады энергетиков ведут аварийно-восстановительные работы, добавил глава региона.
В соседней Херсонской области также наблюдаются проблемы с электроснабжением. По данным «Херсонэнерго», подача электроэнергии частично приостановлена в трех округах Херсонской области. Без света остались Скадовский, Алешкинский и Голопристанский округа.
Мелитополь, Наталья Петрова
