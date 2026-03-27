Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова

Русский дом в Праге подвергся нападению поздно вечером 26 марта. Неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Злоумышленники метили в окна библиотеки. Об этом RT сообщил руководитель культурного центра Игорь Гиренко.

По его словам, три из шести коктейлей Молотова не взорвались, и «это были именно те бутылки, которые закинули непосредственно внутрь здания».

«Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался. Очевидно, что и время для преступления выбрано не случайно: на сегодня намечено заключительное мероприятие Дней русской культуры», – отметил Гиренко.

Он поблагодарил представителей чешских правоохранительных органов и пожарных, которые оперативно прибыли на место преступления. Гиренко выразил надежду, что правоохранительные органы Чехии найдут и накажут исполнителей нападения.

Прага, Наталья Петрова

