В Ульяновске задержан передававший Украине данные о производстве БПЛА

Сотрудники ФСБ задержали в Ульяновске 20-летнего местного жителя, передавававшего сотруднику Службы безопасности Украины сведения о предприятии, выпускающем беспилотники для Минобороны России. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

Задержанный подозревается в государственной измене в форме шпионажа в интересах спецслужб Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Фигурант заключен под стражу. Ранее против него было возбуждено дело о содействии террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма (п. 4 ст. 205.1 УК РФ). Ульяновец размещал в мессенджере посты с целью сбора денежных средств для обеспечения деятельности участников террористических организаций, действующих в интересах спецслужб Украины, уточнили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

